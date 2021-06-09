彰化麻將牌咖傳播鏈發威，縣府三申五令不要再群聚賭博，就是有人想賭把不會被抓的局，連通緝犯也跑出來群聚，彰化鹿港警分局8日在郊區鐵皮民宅，查獲6人群聚擺梅花桌，4男2女供稱，就是無聊，聚聚吃喝也犯法喔？就算沒抓到賭博，群聚仍違法傳染病防治法規定，每人裁罰6萬元起跳，這攤至少36萬元，代價不小。
疫情嚴峻，草木皆兵，非法聚會，民眾勇於檢舉，這攤三經半夜相約鹿港郊區鐵皮屋外，還有通緝犯參與，員警也傻眼搖頭。
鹿港分局表示，8日凌晨2時許接獲情資，鹿港鎮某處民宅燈火通明內有民眾群聚，疑有賭博情事。獲報後立即調集線上警力趕往，到達現場果然發現屋內有聚眾情形。經要求屋主開門同意警方進入，現場有多人聚集，雖未發現有具體賭博情事，惟經查屋內6人並非屬同住戶，已明顯違反室內5人以上群聚之規定，依違反傳染病防治法開立稽查單。
正當員警逐一清查核對身份時，聚會4男2女，4男為台灣人，其中62年次陳姓男子為不能安全駕駛通緝犯，其餘2女為越南女子，帶返所詢後解送歸案。
鹿港分局分局長潘仕能表示，無論白天黑夜均不應心存僥倖，如有查獲賭博情事必依法偵辦，發現違規群聚將開立稽查單並函報衛生局裁罰，呼籲民眾切勿以身試法。冠肺炎疫情嚴峻，7日才宣布全國第三級警戒時間延長至6月28日，民眾儘量待在家中，非必要勿出門。
(中時 )
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