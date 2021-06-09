全台防疫提升至三級，重挫以內用為主力的餐飲生計，日式燒肉店龍頭乾杯集團轉攻電商，集結設備、食材、燒烤教學、活動，透過線上一鍵取得，端出全新概念「宅家乾杯」定期購服務，於即日起上線，標榜連烤肉設備都能配送，把燒肉原汁原味宅配到民眾家裡。

觀望全球疫情變化，餐飲業者受到疫情波及恐將成為中長期的影響，「轉型」勢必是餐廳業者生存的選擇。乾杯集團自去年順應市場改變，積極轉型並成立自有電商平台「乾杯超市」，正式進入B2C零售市場，成功為集團奠定生鮮電商的基礎。

乾杯集團董事長 平出莊司表示：「面對疫情波及，如何將服務觸角延伸至家中是目前思考的重要課題，乾杯集團打造嶄新的服務概念 - 雲端燒肉，透過線上訂購不僅將餐點，更是將在燒肉店的用餐情境送至家中體現，也是接下來集團餐飲品牌提供服務的未來走向。」

全新概念「宅家乾杯」可透過「乾杯超市」線上平台訂購，提供消費者將在餐廳的用餐體驗，原汁原味打造於家中，從全套硬體設備、生鮮食材、店員燒烤教學、招牌活動，全都搬上雲端，讓消費者在家感受如餐廳用餐的情境體驗。

乾杯集團指出，「宅家乾杯」定期購服務，廣招熱愛燒肉的朋友入社成為店長、加入在家加盟開店的行列。至乾杯超市電商平台上訂購「宅家乾杯」雲端燒肉，即享有全套燒烤用餐裝備、每月頂級生鮮肉品、調味組，全台免運費宅配到你家。

(中時 )