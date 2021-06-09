本土疫情持續擴大，死亡與確診人數都不斷攀升，原本拒絕普篩的防疫指揮中心指揮官陳時中，鬆口擬鼓勵廠商進口快篩試劑。對於廣篩政策「髮夾彎」，前新北市長朱立倫呼籲蔡政府收起鴕鳥心態，「蓋牌一年，疫情黑數該曝光了吧！」

朱立倫今（9）日在臉書表示，過去一整年，不管外界專家多少呼籲，人民百姓怎麼要求，指揮中心始終不願意把「廣泛篩檢」納入防疫重點，且理由千奇百怪：偽陰性、偽陽性、不敷成本、浪費公帑、外國疫情不減反增、消耗醫護人力資源等。

不過指揮中心近期卻悄悄改變態度，開始鼓勵企業快篩、民眾居家普篩，讓朱立倫覺得奇怪，「之前的理由通通不見！過去堅持不廣篩，如今髮夾彎，全民都錯愕！」然而快篩政策改弦易張之際，陳時中昨在立院被問及快篩物資何時能到位？許多廠商都是國產不需要進口？竟還怒嗆「沒人來申請」「不進來我審什麼？」

衛福部長陳時中（右），8日在立法院被追問是否鼓勵進口居家快篩試劑？陳時中回應，現在沒有廠商申請進口，請食藥署鼓勵廠商快點申請進口；更一度動怒說「他們要進口啊，沒進口我們要審查什麼？」圖左為行政院長蘇貞昌。（資料照／台北市攝影記者聯誼會提供）

朱立倫指出，民眾不禁想問，若希望以快篩解決疫情黑數，當務之急政府難道不該積極主動大量採購嗎？他也說，當然除了快篩，還必須再做PCR的檢測；而去年外界就一再呼籲政府積極採購「高通量全自動PCR檢測儀」，可以快速大量的增加檢測能力，但政府過去一年多自滿於台灣防疫的成就，到今年四月仍以牛步化的態度回應，直到五月疫情暴發才緊急採購，目前能量已經加倍，到六月底應可達到6萬人左右，指揮中心再也沒有理由再拒絕廣篩普篩了。

台灣當下疫情的重症率、死亡率高於世界各國平均，除了追查病毒株、持續優化醫療分配外，朱立倫認為，很大的原因可能來自於確診人數被嚴重低估，也就是連陳時中部長都承認有所謂的「疫情黑數」，這不只讓我們對疫情的評估失真，更讓我們的社區陷入病毒傳播的危機。

朱立倫喊話，快篩、廣篩、普篩全面動起來，不要害怕面對真實的數字，社區要清零，社會要解封，最終還是要靠對全民的篩檢，也呼籲蔡政府收起防疫的鴕鳥心態，「抬起頭看看人民的吶喊吧！讓蓋牌一年多的疫情黑數曝光吧！」

(中時新聞網)