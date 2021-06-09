醫師表示，發現1歲以下嬰兒異物梗塞，可先利用「捶背壓胸法」。若還是沒有咳出異物，再將嬰兒翻回正面，用單手食指與中指按壓胸骨中央5下，深度約半吋到1吋深，直到嬰兒恢復自行呼吸。（中國醫藥大學兒童醫院提供）

「水晶寶寶」的成分屬於丙烯酸高分子聚合物，具有強力吸水性，若不幸吸入，因其吸收氣管黏膜分泌物，體積更加膨脹而堵住呼吸道，不易自行咳出。（中國醫藥大學兒童醫院提供）

防疫三級警戒，全國停課停托，父母親照顧幼娃可要小心小朋友誤食異物；中國醫藥大學兒童醫院3月間收治一名1歲多男娃疑因誤食俗稱「水晶寶寶」之丙烯酸高分子聚合物嗆到卡住氣管，突然呼吸困難、嘴唇發紫，經轉送到該院緊急進行支氣管鏡手術取出異物，化解男童可能腦缺氧致死的危機；醫師也呼籲家長照顧幼童一定要將孩子可能誤食的異物收拾好。

這名男童被家屬緊急送往當地醫院急診室血氧濃度只有70％，先緊急插管處罝，胸部X光檢查結果為左肺全塌陷合併嚴重縱膈腔漏氣及皮下氣腫，胸部電腦斷層檢查結果為主氣管與左支氣管交接處有異物，經胸部電腦斷層檢查結果為氣管有異物，因而再轉診到中國醫藥大學兒童醫院。

中國醫藥大學兒童醫院兒童胸腔科團隊在接獲通知後，立即進行支氣管鏡手術，於廿分鐘內順利地以軟式支氣管鏡取出卡住阻塞左支氣管黃色異物，男娃於術後恢復情形良好，意識正常並於三日後出院。

經化驗分析及家屬住家探勘後，發現是「水晶寶寶」。醫師研判男童可能是出自好奇心，誤食國小哥哥的美勞材料，但可能因口感不佳，哭鬧時嗆入呼吸道。

執行支氣管鏡手術的兒童胸腔科陳傑賀主治醫師表示，突然間的劇烈咳嗽、呼吸急促、喘鳴及發紺，是異物梗塞造成急性氣道阻塞最常見的病徵，若未能及時暢通呼吸道，嚴重者會導致腦部缺氧性腦病變甚至死亡等憾事。

陳傑賀也提醒，兩歲以下幼兒因為吞嚥咀嚼功能尚在發育訓練階段，是異物梗塞的高危險族群。常見的呼吸道異物包括軟糖、果凍、堅果、水果籽、硬幣及鈕扣等物品。

相較常見誤食之異物，「水晶寶寶」的成分屬於丙烯酸高分子聚合物，具有強力吸水性，若不幸吸入，因其吸收氣管黏膜分泌物，體積更加膨脹而堵住呼吸道，不易自行咳出。國內也曾有誤食水晶寶寶卡住小腸造成嚴重腸阻塞需緊急手術之案例。家中若有學齡前兒童，應避免存放此類物品，以免造成憾事。

(中時 )