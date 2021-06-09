封測廠超豐(2441)捲入移工群聚染疫風暴，公司對全體員工進行普篩，生產人力減少使部分產線降載，預估影響6月產量減少約10％。雖然公司預期可透過增產及提高生產效率彌補，惟今（9）日股價仍反應利空走跌，盤中下跌3.67％至70.8元，在封測族群中表現最弱。

投顧法人則認為，超豐目前並未停工，且訂單持續滿載、能見度達第三季。由於封裝業務對營收貢獻達逾8成，只要訂單沒有消失，可透過增加產能及提高生產效率彌補。由於目前需求遠大於供給，尚需一段時間消化，對超豐今年業績仍正面看待。

投顧法人指出，包括家電、遠端教學辦公、真無線藍牙耳機（TWS）等消費類應用微處理器（MCU）第三季需求仍強，5G基地台及伺服器等基礎建設採用的散熱風扇相關無刷直流（BLDC）MCU需求亦揚升。

此外，大尺寸面板驅動IC投片量拉升，相關電源管理IC、MCU、MOSFET等代工需求同步回溫。加上5G供應鏈積極備貨晶片，基地台以外的電源管理IC及功率元件訂單亦增加投片，上游8吋廠稼動率持續滿載，使主要承作8吋晶圓封測的超豐稼動率維持高檔。

投顧法人認為，疫情改變人類生活模式，遠端教學、辦公等視訊會議需求估將持續一段時間，防疫、遠距商機及家庭娛樂需求帶動醫療器材、筆電、面板、遊戲機等相關產品持續成長，去年下半年起回升的車用電子需求，今年則可望因電動車普及帶動大幅成長。

投顧法人表示，超豐現有設備稼動率維持95～99％的近滿載水位，現有產能滿載且需求遠大於供給，尚需一段時間消化，訂單能見度高、上游8吋晶圓廠稼動率滿載及價格上揚，將持續帶動超豐今年獲利向上。惟目前評價合理，故給予「中立」評等。

(時報資訊)