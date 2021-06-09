大陸金屬包裝大廠福貞-KY(8411)5月自結合併營收為新台幣5.84億元，創近7年新高，年增18.43%；前5月營收金額為新台幣27.2億元，年增36.93%。福貞指出，隨著大陸經濟回穩向好而消費動能持續增強，另為軟飲料消費市場穩健增長及漸次進入夏季飲品旺季，因此推升5月份集團單月合併營收創近七年新高。

福貞指出，未來季度陸續進入客戶及產業旺季，不過，主要生產用的原材料持續走高，仍需關注相關產品價格能否適當轉嫁，將會影響營收及獲利發展。

近年來中國大陸居民收入水準提升和健康意識興起，更多消費者傾向選擇天然、健康、無糖、無添加物的飲料產品。軟飲料的主要原料是飲用水或礦泉水，果汁、蔬菜汁或植物的根、莖、葉、花和果實的抽取液，因此，軟飲料已經成為了居民日常飲品消費中的主流商品。2020年大陸軟飲料行業市場規模為人民幣6,075億元，同比增長5%。

福貞看準軟飲料市場未來持續增長以及啤酒罐化率逐年增高的商機，將持續深耕中國大陸金屬包裝容器製造行業。公司在原有產銷業務的基礎上，加強差異化包裝設計、灌裝專業服務及智慧包裝綜合解決方案等新領域加大對客戶的服務力度，增強核心客戶黏性；持續完善和拓展生產佈局，提升開發新客戶的能力，並站穩大陸專業金屬包裝領先位置，展望今年度營運表現應可呈現穩健向好的態勢。

(時報資訊)