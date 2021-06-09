後疫情時代通膨預期升高，反映市場對經濟前景看佳，凱基未來世代關鍵收息多重資產基金經理人羅世明認為，該趨勢下，對REITs向上趨勢相對有利。疫情改變人們生活型態後，挑選REITs題材時，更應聚焦與未來世代關鍵投資產業有關的資產，如：倉儲REITs、科技型REITs、新型態住宅REITs、生命科學REITs等，這類「未來世代REITs」受惠於產業型態或商業服務的變革，既享有科技趨勢的投資主旋律，也具備強健的現金流，有助抵禦下檔風險，更可望提高投資組合的投資效率。

三大REITs受惠題材包括:一、結構性產業優勢浮現。二、新循環開端促成長。三、醫護革命擴大趨勢需求。

首先，羅世明指出，辦公大樓、住宅等傳統REITs本來長期結構就偏弱，新冠病毒(COVID-19)更是進一步衝擊此類房地產的發展；然而具結構性受惠產業，如電塔與資料中心REITs、物流倉儲REITs等，相對可避開結構性受害產業，這些也是未來世代REITs相對鎖定的題材。此外，防疫期間居家工作，線上消費推動數位支付交易成長等需求，加速整體產業資料密集服務的需求爆發性成長，企業預期持續增加基礎建設及通訊支出，可享有長期受惠產業結構性轉變的投資優勢。

其次，疫情加速各類產業走向雲端化，通訊基建需求處於新循環開端，像是美國三大電信紛紛增加資本支出。觀察全球各國針對5G通訊的服務陸續上路，手機市場迎來5G換機潮，加上5G頻寬穿透力較弱，城市中需要設立更多基地台，帶動通訊電塔需求成長，估計通訊基建需求才剛要啟動，有助迎接長線成長趨勢，全球5G手機市場滲透率將逐年成長至2024年預期有82%。

最後，除了科技趨勢REITs之外，這一波疫情也點燃了生命科學REITs的需求，如：面對各國政府對於醫療照護、長期照護等產業持續關注，相關醫療照護住宅REITs驅動產業復甦；人口老化、防疫隔離需求等因素持續為多元住宅、獨立式住宅、行動模組住宅等REITs提供市場發展性，目前整體市場需求大於供給。

(時報資訊)