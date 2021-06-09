演員篠原涼子以《派遣女王》大受歡迎，她2005年與大她24歲的演員市村正親結婚，現育有兩子。她正趕拍Netflix漫畫改編新劇《金魚妻》，劇中飾演外遇妻，先前福原愛疑似出軌事件傳出時，就有日網友表示「小愛就像金魚妻一樣」，讓該劇的消息亮相了一下。

日媒《女性自身》報導，筱原今年47歲，戲外丈夫72歲丈夫，維持了16年的婚姻可能有了裂縫，且已分居1年了，傳去年3月兩人就開始分居，市村和兩還子住在老家，她則搬到車程10分鐘遠的公寓一個人住，應無和家人同住。

篠原經紀公司表示，這麼做單純因為兩人多有在外拍戲，避免接觸傳染長時思考才做此決定，日媒簡稱為「新冠分居」。

篠原在去年發表新劇作品時說：「我自身沒有演過這種角色、就為了一項給自己的挑戰，生活日新月異，我會從原劇精神來演，傳達出主角之間的愛。」日媒揶揄。現在她已脫離了她認為的「正常」。

(中時 )