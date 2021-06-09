大陸央視新聞9日報導，中國國務委員兼外長王毅8日在重慶與出席紀念中國─東協建立對話關係30周年特別外長會議及瀾湄合作第六次外長會議的泰國、柬埔寨、越南、緬甸、寮國外長，分別舉行雙邊會見。各自兩造就合作抗擊疫情、發展經濟、共建「一帶一路」，推動命運共同體建設，達成共識。

會見泰國副總理兼外長敦時，王毅表示，中泰攜手抗擊新冠肺炎疫情，共同應對百年變局，「一家親」情誼進一步昇華。中方願同泰方一道，繼續高品質共建「一帶一路」，為兩國和地區經濟發展注入新動力。敦感謝中方為泰國抗擊疫情提供寶貴支持和真誠幫助，表示泰方願加快推動共建「一帶一路」，共同推進區域合作健康發展，維護地區和平穩定。

會見柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索昆時，王毅指出，中柬是全天候鐵桿朋友和親密夥伴。中方願同柬方一道努力，以兩國高層戰略共識為遵循，全面落實中柬命運共同體行動計畫，努力開闢雙邊關係新的發展前景。布拉索昆表示，柬方希同中方加快推進柬中自貿區建設，高品質共建「一帶一路」，紮實推進東協─中國和瀾湄合作。

會見越南外長裴青山時，王毅稱，中方願同越方一道，按照兩黨兩國最高領導人指明的方向，弘揚傳統友誼，增進戰略互信，深化務實合作，讓雙方關係成果更多惠及兩國百姓，更好服務各自經濟社會發展。裴青山表示，越方將繼續堅定推進越中友好，不斷鞏固政治互信，深化經貿、抗疫、人文、地方等領域互利合作，推動兩黨兩國關係持續健康發展。

會見緬甸外長溫納貌倫時，王毅指，中國對緬友好政策不受緬內外形勢變化影響，始終面向全體緬甸人民。中方過去、現在和將來都支持緬甸自主選擇符合本國國情的發展道路。願推動中緬命運共同體建設不斷向前發展。溫納貌倫讚賞中方支持緬國內和平和解進程，表示緬方將堅定不移深化緬中「胞波」情誼，願繼續同中方攜手抗疫，深化合作。

會見寮國外長雪倫賽時，王毅說，面對百年變局和世紀疫情，中方願與寮方一道，深入落實兩黨兩國最高領導人重要共識，發揚傳統友好，鞏固互信合作，推動中寮命運共同體建設不斷走向深入。雪倫賽感謝中國支持幫助老方抗擊疫情、發展經濟，表示老方願同中方高品質共建「一帶一路」，推動老中命運共同體建設不斷走向深入。

(中時 )