醫師林靜儀昨日（8日）質疑，北市某診所深夜大排長龍，恐是在消化打不完的疫苗，但診所否認並表示只是在做檢查，有PTT鄉民懷疑，診所排隊是在打能降低重症、死亡率的肺炎鏈球菌疫苗。然而今天林靜儀再度發文駁斥，「據我所知，民眾接種完拿到的疫苗卡片上是寫AZ，三更半夜半夜一堆人跑去打鏈球菌肺炎疫苗？ 你當我第一天出社會？」

對此，台北市副市長黃珊珊回應表示，的確有分發相關的疫苗到合約診所，如果施打對象不是第一至三類，也會懲處重罰。

昨晚凌晨12點多北市某診所前出現民眾大排長龍，醫師林靜儀發文質疑，據說是某醫院打不完的疫苗，由診所幫忙消耗，強烈要求衛福部調查台北市疫苗流向，有多少非醫療人員接種疫苗。

同時有民眾投訴，台北市某診所疑為消耗疫苗，昨傍晚臨時開放一般民眾免費接種新冠肺炎疫苗「只要拿著健保卡去登記，就可以打到疫苗！」

而該傳聞也在ＰＴＴ上掀起熱烈討論，有家人在診所工作的網友指出，因為沒新冠疫苗可打，最近很多民眾跑到診所打肺炎鏈球菌疫苗，若染疫也能降低重症、死亡率。

「三更半夜半夜一堆人跑去打鏈球菌肺炎疫苗？ 你當我第一天出社會？」今天林靜儀再度發文，指出北市衛生局的AZ疫苗是分配到醫院，由醫院為「造冊」的醫院醫護、診所醫護接種，為什麼昨天半夜疫苗會出現在診所？

北市下令醫護全面施打疫苗，卻還有6900劑AZ疫苗還沒打，林靜儀表示，直接說清楚因為要拼接種速度，委託診所也行，為什麼不能承認？更讓人懷疑是疫苗的分配、接種、結餘數量兜不攏的問題，讓北市非一到三類接種順序的民眾打疫苗消耗掉。據她所知，民眾接種完拿到的疫苗卡片上是寫AZ，診所也在接種單位上面蓋了章。

對於某診所開放一般民眾接種AZ的質疑，台北市副市長黃珊珊指出，的確有分發相關的疫苗到合約診所，依照相關規定希望他們能施打第一至三類的相關防疫人員，目前北市府也到該診所稽查，如果施打對象不是第一至三類，也會懲處重罰。

(中時新聞網)