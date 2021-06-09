中國與鄰國印度的關係持續緊張，印度奧委會（IOA）周二（8日）宣布，出戰下月日本東京奧運會的印度運動員，不會穿著中國李寧牌運動服裝上陣，只穿無牌子的運動裝。

李寧牌與IOA在2018年5月簽約，成為印度奧運代表隊的指定運動服裝贊助商；然而印度隊的戰衣在上周亮相後，IOA備受批評。有鑑於此，IOA主席巴特拉（Narinder Batra）和秘書長梅赫達（Rajeev Mehta）周二發聲明表示：「我們知道支持者的感受。IOA決定退出與服裝贊助商（李寧牌）的合約。我們的運動員、教練和支援人員只會穿沒有牌子的服裝。」IOA稱不想外來的壓力影響運動員訓練；巴特拉和梅赫達則稱，希望運動員能專心練習和比賽，不用回答有關服裝牌子的問題。

中印在去年6月爆發嚴重邊境衝突，其後印度反華情緒高漲，出現抵制中國貨品和公司的聲音，中國手機製造商vivo與印度超級板球聯賽的數億美元贊助合約，也因而中止了一個賽季，直到今年才恢復。

(中時 )