外帶外送美食市場持續增溫，台北晶華全新上線的「晶華美食到你家Take Regent Home」美食訂購平台再度出招，即日起推出超狂「加拿大龍蝦季」，由館內主廚團隊聯手規劃粵、川、日、泰、義式等五款龍蝦料理，自取即可享69折優惠，希望能夠在警戒解除前衝高業績。

負責規劃此次活動菜色的行政主廚諾爾(Noel)表示：雖然餐廳現階段只能以外帶與外送的方式服務消費者，但我們還是照著各餐廳原定的美食活動規劃、依序推出各式新菜，時時推陳出新的目的是要維持廚房的動能，並保持與消費者的頻繁互動，這次特別選定晶華美食三寶—牛排、龍蝦、吃到飽中的龍蝦為主角，展現廚師們的廚藝，滿足饕客們的脾胃。

為方便消費者取餐，台北晶華酒店也在飯店側門、中山北路二段39巷開設了「美食得來速」安心取餐區，免下車即可快速取餐。如消費者希望外送到家，晶華也有專門的外送團隊，提供「美食到府」服務，三公里內免費送到家中或是辦公室。

台北晶華強調，各式的便利服務都是期望全民在家防疫、也能享用晶華的五星廚藝，歡迎請饕客們手刀下訂，把肥美龍蝦料理帶回家。

(中時 )