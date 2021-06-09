去年新冠肺炎疫情以來，許多民眾在此段時間減少出門，紛紛宅家玩手遊，據消保處統計，去年一整年線上遊戲類的消費爭議逾3600件、僅次於交通運輸類排行第2，其中以帳號密碼被盜用最多達1177件，其次為解約退款的1102件。

消保處簡任消保官王德明表示，去年疫情雖然未如現在嚴峻，但發現線上遊戲類消費糾紛也增加，推測是很多民眾在家裡玩起線上遊戲，消保處憂心如果疫情再持續，線上遊戲類消費糾紛可能會越來越多，因此呼籲民眾應小心防範。

如「帳號、密碼被盜用時」，消費者應於第一時間通知遊戲公司，經遊戲公司查證後，可以暫停該帳號之使用權限，並更換新帳號或密碼給玩家；虛擬寶物被盜時，則應立即通知遊戲公司查證，業者經查證後，將暫時限制相關線上遊戲使用人使用權利，但如玩家不使用遊戲公司提供免費安全裝置，如防盜卡、電話鎖者，遊戲公司可以不負回復或補償責任。

消費者可以於開始遊戲的7日內，以書面告知企業經營者解除本契約，消費者無需說明理由及負擔任何費用。消費者得就未使用付費購買點數向企業經營者請求退費；消費者也可以隨時告知遊戲公司終止契約，遊戲公司在扣除必要成本後，應於30日以內將剩餘未使用儲值金或遊戲費用，退還給玩家，但是虛擬金幣及虛擬寶物是無法申請退還。

消保處提醒，消費者可以藉由國際平台下載使用各種遊戲，如消費者不慎使用境外遊戲或未在我國有代理營運商之遊戲，當發生消費爭議時，將難以受到我國法令保障，可能面臨求助無門情況。

(中時 )