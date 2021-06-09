櫃買中心9日說明推動企業上櫃及興櫃業務成果，今年以來到6月8日止，申請上櫃及登錄興櫃家數分別為5家及23家，新增上櫃掛牌及新增登錄興櫃家數分別為8家及25家，到目前之上櫃公司掛牌及興櫃公司登錄家數分別為787家及264家。

櫃買中心另指出，今年以來到6月8日止，新增申請及登錄創櫃板公司有17家，自創櫃板設立迄今，累計已成功登錄創櫃板公司達181家，總籌資金額39.38億元，顯示創櫃板對推動企業募集資金已有相當成效，櫃買中心將持續推廣創櫃板，協助優質企業發展茁壯。

(工商 )