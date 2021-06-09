【旅奇傳媒/編輯部報導】全球遭受新冠疫情影響，原定於2020年舉辦的杜拜世界博覽會，延期至2021年10月1日舉行，歌詩達郵輪也於日前正式簽約成為杜拜世界博覽會義大利會館黃金贊助商，為呼應世博會『永續發展』主題，更將簽約儀式選在搭載全球最先進降低環境排放的航海科技-歌詩達翡翠號（Costa Smeralda）進行，向全球展現原汁原味的義大利精神！

擁有超過70年歷史的歌詩達郵輪，一直以來是義大利航向世界的大使，在歌詩達郵輪的船艦上以『義大利製造、義大利設計』從船上的傢俱，到海上唯一的義大利設計博物館，提供旅客絕美的義式旅遊體驗。

▲海上唯一的義大利設計博物館-Co.De 歌詩達設計博物館。 圖：歌詩達郵輪╱提供

歌詩達郵輪總裁Mario Zanetti表示，很榮幸能夠成為2020杜拜世博會義大利館的贊助單位，象徵歌詩達郵輪復航的重要里程碑，也代表整個觀光旅遊產業逐漸復甦。在杜拜世博會中，歌詩達郵輪將成為義大利大使，向世界展現『最好的義大利』，響應此次大會對於未來發展、創新以及尊重文化與環境的重要主題，歌詩達郵輪志於成為產業的典範，著力於環境的永續的航海科技發展，以及創造、挖掘旅遊目的地的文化與價值。

杜拜世界博覽會的義大利官方代表Paolo Glisenti表示，此場簽約儀式不但象徵郵輪產業重啓的重要里程碑，也預示相關重要產業，如造船業及港口航運業陸續復甦。在此次世博會上，義大利過往在地中海區域的活躍，將透過航海港口拓展至波斯灣（Arabian Gulf Hob），藉由這個富有歷史意涵由西方連結東方的角度參與世博。

歌詩達郵輪也率先成為全球第一家推出降低環境影響新科技的郵輪艦隊，歌詩達郵輪翡翠號（Costa Smeralda）搭載目前全球航海科技最新進用來降低排放量的液態天然氣技術設備（LNG），並積極研發電池及燃料電池動力，希望達到「零排放郵輪」的終極目標。

配合世博會義大利館展期，以文藝復興發源地佛羅倫斯作為主題的歌詩達佛羅倫斯號Costa Firenze將於2021年12月17日至2022年三月中，於波斯灣營運，提供一周的航程，造訪阿拉伯聯合大公國、卡達、阿曼，中途停靠阿布達比、杜哈、馬斯開特，以及於杜拜數天停靠，提供旅客擁有參觀世博會義大利館的最佳體驗。

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(中時新聞網)