桃園市立美術館承辦2021桃源美展，自今年8月2日至8月16日開放線上徵件，今年徵件主題為「立體與影像多媒體」，細分為「立體造形類」、「攝影與錄像類」及「科技新媒體類」共3個徵件類別，凡具中華民國國籍，或居住於中華民國並持有居留證明之藝術創作者，均得以個人方式參賽，今年賽制轉型，首增錄像及科技新媒體徵件類型，且提供參賽者更彈性自由的創作空間。

桃園市立美術館表示，「桃源美展」歷經三十餘年，是桃園市歷史悠久的公辦美術競賽展，透過年度分類徵件，遴選優質作品參與展出，再由專業評審團選出各類前三名、佳作等獎項，打造良性競爭的藝術交流平台，獎掖並培育國內藝術人才，帶動國內藝文發展。

桃園市立美術館說，因應當代藝術發展趨勢，桃源美展自去年啟動轉型，重整過去所有徵件類別，改以隔年輪替的方式辦理公開徵件，讓傳承已久的賽制與時俱進，對比去年著重繪畫與書寫性作品，今年聚焦於「立體與影像多媒體」類型的藝術創作，甄選立體造形、攝影等作品，更首度開放錄像及科技新媒體等作品投件，同時改以整體展出空間的概念規範投件作品尺寸，賦予參賽者更彈性自由的創作空間。

桃園市立美術館提到，今年的參賽作品將經過初、複審二階段評選，被評定為各類別第1名「桃美獎」的創作者將獲12萬元，第2名6萬元，第3名4萬元，評審團將從所有入選作品中不分類選出2名年度特別獎，各可獲得獎金12萬元。另今年通過初選的參展作品，若重量100公斤以上或體積200立方米以上，將由桃美館支援運輸費用，金額上限5000元，期能鼓勵並協助參賽者投入展覽。

(中時 )