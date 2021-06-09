雖然有膝蓋傷勢，但恩比德依舊是那麼的強悍，今天在禁區內打爆對手，率領七六人118比102擊潰老鷹，將系列賽扳成1比1平手。

七六人在打完上半場領先2分，易籃後發動攻勢，將領先優勢擴大至9分，第四節更在恩比德和托必亞斯哈里斯的聯手下取得21分領先，勝負就此底定。

恩比德此役25投13中，16罰12中，攻下季後賽生涯新高40分，另有13籃板、2助攻、2抄截、1阻攻，尤其是在禁區內無人能敵，成為七六人獲勝最大功臣。

托必亞斯哈里斯貢獻22分、6籃板、4助攻，塞斯柯瑞役住21分，米爾頓14分；班西蒙斯雖僅3投2中，4分、3籃板、7助攻，但他將所有心力都放在防守老鷹當家球星崔楊的身上，讓崔楊三分線外出手7次只命中1球，把他的殺傷力降到最低，是七六人能夠扳平比數第二功臣。

下半場崩盤的老鷹，即便此役落敗，但接下來兩場比賽將回到亞特蘭大，這個系列賽依舊占有優勢，崔楊21分、11助攻，賈林納利21分、9籃板，波達諾維奇14分、7籃板。

(中時 )