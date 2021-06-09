2020年全球股市屢創新高之際，相對之下，REITs表現相對平淡，對比MSCI世界股票指數上漲16.5％，富時全球REITs指數下跌5.1％。不過，隨著美歐經濟解封，生活步入正常軌道，加上REITs具有成長收益雙優勢，投信法人看好，REITs表現將強勢回歸。

此外，根據統計，2021年第一季整體REITs累計流入金額高達32億美元，一反去年資金流出的頹勢，顯見REITs已重新吸引資金目光，在利多匯集下，將迎接中長多行情。

整體來說，市場看好2021年REITs表現，但REITs次產業看法有別。雖然新冠疫情逐步控制，那些在疫情之下受害嚴重的REITs標的，如辦公室、零售、購物中心等REITs雖出現一波反彈，但這些產業前景仍有疑慮，短期雖有機會，但長期布局仍建議具趨勢機會的醫療保健REITs。

日盛長照產業收益不動產證券化基金擬任經理人王亨表示，三點利多將支撐醫療保健REITs於2021年表現：

一、趨勢機會，隨著戰後嬰兒潮世代變老，至2030年，預估美國每天將增加10,000個65歲以上老人，老了以後最花錢的就是住的問題和醫療相關支出，醫療保健REITs兼顧這二項高齡者需求，是最具結構性機會的REITs，在銀色商機中受惠大。

二、滿足收益，全球進入低利時代，債券收益無法滿足投資人，醫療保健REITs收益相對較高，股息收益較穩定，對抗通膨能力佳，許多投資人會利用REITs收息的特性來做為生活中固定現金流的收入。

三、長期成長，以金融海嘯後至新冠疫情爆發前一個完整的經濟上升周期來看，醫療保健REITs指數報酬率達353.2％，成長性更勝MSCI世界股票指數的264.7％。隨著本次全新的經濟上升周期展開，醫療保健REITs 成長力道看好。

王亨指出，根據bloomberg統計，去年因為疫情大爆發，美國醫療養老REITs入住率自2019年第四季高點90％，降至今年第一季低點81％，美國目前兩劑疫苗接種人數已達四成，預計今年下半年達到全體免疫，醫療養老REITs入住率可望逐步回升，相關醫療長照機構對居住、醫療及食品安全等層面已建立更嚴謹運作規則，讓許多年長者更願意、更安心的入住，醫療保健不動產將是新一代REITs投資重要標的。

(旺報 )