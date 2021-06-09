美股周二收在平盤附近，但費城半導體指數收低，台股ADR多下跌。早盤雖台積電開低，但在航運貨櫃族群的長榮(2603)領軍上攻，台股早盤開小高，惟盤中台積電(2330)等電子權值股跌勢擴大，金融股亦無力，原物料的中鋼(2002)、台塑(1301)等均下壓，台股一度跌落17000點之下，盤中仍以航運股穩定多頭軍心。

台股今日早盤高檔震盪，最高17082點，最低16968點，高低點相差了114點。目前雖在17000點之上，但仍失守5日線等短期均線。

美股周二市場缺乏題材，投資人觀望，周二美股漲跌互見，道瓊工業平均指數跌30.42點或0.09%，為34,599.82點。標普500指數幾近收平，較5月7日創下的歷史高點還差約0.3%。以科技股為主的那斯達克綜合指數漲0.31%，收在13,924.91點。

美國週二(8日)受到美債殖利率下滑、比特幣暴跌，半導體類股疲軟，費城半導體指數跌0.64%。台積電ADR收盤跌1.95%、日月光ADR跌0.71%、聯電ADR跌2.63%。

台積電、聯電(2303)近期均遭外資賣壓，股價持續壓回，台積電失守季線，持續壓抑台股。富邦金(2881)等大型金控壓回，也壓抑指數，鋼鐵股中鋼(2002)受到外資近期賣超，股價拉回。整體而言，今早仍是靠著長榮、陽明(2609)等航運股續強撐盤。

回顧周二，台股呈現震盪小跌之走勢，終場以下跌7.7點的17,076.21點作收，成交金額降為3496.33億元。三大法人合計賣超56.73億元，其中，外資賣超64.09億元、投信買超14.26億元、自營商賣超6.9億元。

目前台股在季線之上，但跌破短期均線，短期上檔有壓，航運股強者恆強，以及部分中型電子股逆勢上漲支持人氣。

(時報資訊)