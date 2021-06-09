高嘉瑜認為有必要快速大量開放民間自主快篩。（示意圖／達志影像）

台灣疫情嚴峻，衛福部長陳時中鬆口擬鼓勵廠商進口快篩試劑。對於廣篩政策，民進黨立委高嘉瑜呼籲，有必要快速大量開放民間自主快篩，認為政府應積極引進，不僅可以安民心，也更能協助政府快速找出隱藏傳播鏈跟可能感染者。

高嘉瑜今（9）日在臉書提出「5點有必要」，首先她提到，無症狀感染者、社區隱形傳播鏈現在只能透過快篩先找出來，最近許多死後才確診的案例更突顯快篩的必要性，政府應積極引進，甚至大規模提供快篩劑讓民眾、企業都可以自主快篩。雖目前依據特定醫療器材專案核准製造及輸入辦法，只能以個人名義申請，一次費用2000元，若家戶有需求還必須分開申請，也應適度放寬，且在國內還無法自行購買的情況下，應開放以家戶、企業為單位自國外購入快篩試劑，讓個人可居家自主快篩，讓企業可幫員工、客戶快篩。

接著高嘉瑜指出，「60歲以上長者及重症風險高者優先施打很有必要」。根據最新資料顯示，從5月11日至6月6日死亡的200多位個案中，其中60歲以上的比例佔91.5％，她表示，國外多數把長者列為第一優先施打疫苗順序，就是怕重症拖垮醫療量能及死亡率增加，台灣當前疫苗短缺，以醫護為優先的同時，應考慮將60歲以上有慢性病史或重症風險高者列為優先名單。

高嘉瑜呼籲「5點必要」。（圖／摘自高嘉瑜臉書）

第三「醫護警消等第一線高風險者宿舍很有必要」，高嘉瑜說，目前疫苗短缺無法提供給第一線高風險人員的家人施打，以致很多因工作必須接觸確診者的第一線醫護、警消等高風險者，不敢回家也不知何去何從，所以應提供快篩或高風險者暫時隔離的宿舍，保護第一線人員的家人，讓他們在前線作戰也無後顧之憂。

「讓人民有選擇疫苗的權利很有必要」，高嘉瑜呼籲政府應採購足夠的國外疫苗，讓民眾有選擇的權利，各國已開始逐步解封並推廣疫苗護照，國產疫苗無法在短期內完成國際認證，在三期未完成保護力不明的情況下，目前只採購2000萬劑（AZ、莫德納）外國疫苗明顯不夠，也無法滿足國人需求。

她並舉例，韓國買了9900萬人份的疫苗、日本買了3億6400萬劑，都是超量購買，台灣過於精打細算又算得剛剛好，就出現疫苗短缺、無法到貨更沒有選擇的窘境，她也呼籲衛福部增加採購國外疫苗以符合國人需求，更回應部長所說自費可以選擇疫苗，讓想選擇疫苗的民眾可以自費施打。

最後第五點，高嘉瑜認為「疫情期間猝死衛生人員陪同相驗並做好防護很有必要」，各地接連出現許多死後確診者，第一線警察或司法單位相驗時欠缺保護，衛生局或防疫窗口往往以「未確診」為由拒絕協助行政相驗，增加第一線司法警察人員的風險，因此衛福部應協助要求各地衛生單位進行相驗，並先對遺體及遺屬進行快篩，以免形成防疫破口，保護司法人員、警察、殯葬人員及遺屬。

(中時新聞網)