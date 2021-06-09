工研院「微生物染料－MatabColor」技術，可產出多種原色微生物染料。（工研院提供／羅浚濱新竹傳真）

細菌可以生產染料？工研院研發的「微生物染料－MatabColor」，以改質的大腸桿菌，將代謝物製成染料後，應用在染色織品，這項具備環保、無毒、環境相容性高的「微生物染料開發與纖維應用」，將為紡織產業鏈帶來革命性的突破，更勇奪2021年愛迪生獎銀獎。

工研院材化所組長唐靜雯說，在紡織業中大菁靛藍、胭脂紅是常見的動植物染料，但生產耗時及品質不穩定等因素，無法滿足量產需求，而微生物染料屬於創新領域，工研院確認研發方向後，將專攻生物化工、紡織工程技術的兩個團隊，整併成微生物染料團隊。

微生物染料團隊選定具有大量研究基礎，且生長速度快的大腸桿菌作為主要菌株，經過5年的努力，終於研發出產業革命性的「微生物染料─MatabColor」生產技術。

唐靜雯指團隊研發的技術，成功賦予大腸桿菌菌株顯色能力，產出多種原色染料，並可藉由混搭三原色方式，進一步變化出數十種顏色，目前藍色染料、棕色染料已進入試量產。

工研院團隊同時研發出品質穩定的微生物染料生產製程技術，更開發出染色助劑及纖維表面改質技術，在棉、尼龍紡織品的色牢度、飽合度及色深度呈現上，已可媲美化學染料，突破過往生質染料的瓶頸。

唐靜雯特別指出，目前化學染料無黑色染料，紡織產業需要用高濃度三原色混合調配方能產出，消耗的資源較其他顏色大，染整製程也會產生更多廢水，而團隊已開發出單一黑色微生物染料，具備低碳、安全無毒等特性。

唐靜雯相信這將可協助國內紡織產業超前部署，建立MIT綠色供應鏈，使跨域整合紡織工程、生物化工、化學品產業成為突破性的新興商業模式，藍海前景無限。

(中時 )