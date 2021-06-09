益登5月營收重返成長正軌 11:312021/06/09 工商 柯宗沅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 電子元件代理與解決方案供應商益登科技（3048）公布5月合併營收達75.54億元，月減5.22％、年增5.46％，歷經4月的小幅衰退後，成功重返年成長正軌；累計今年前5個月營收達400.79億元，與去年同期相比成長9.04％。 益登原定5月28日召開股東會，卻因碰上疫情被迫延期，連帶1.9元的現金股利與1元股票股利的配發案往後遞延，以8日收盤價34.35元計算，隱含現金殖利率高達5.53％。 《電子零件》亞泰金屬5月營收創新高 訂單排到明年H2 5月業績旺 櫻花早盤創高價 (工商 ) #益登 #月營收 #正軌 #重返成長 #電子元件 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《類股》股災拖累 中信金、兆豐金5月獲利月減雙位數 08:532021/06/09 財經 外熱內冷 5月出口連11紅 04:102021/06/09 財經要聞 《商情》買盤進場 紐約期棉反彈收漲 08:532021/06/09 財經 《其他電子》致茂前5月營收增21.9％ Q2維持年成長 10:352021/06/09 財經 拜登今出訪歐洲 下周開啟美俄峰會 04:102021/06/09 話題觀察 WFH推升PCB需求成長 邑昇5月營收1.53億元 11:012021/06/09 財經 5月表現開紅盤 我對美、歐、東協出口值 創新高 04:102021/06/09 財經要聞 軍方勸官兵在營休假 漢光演習擬延至9月 04:102021/06/09 政治要聞 《通信網路》短線營運波動 統振5月營收雙衰 09:272021/06/09 財經 食藥署前廣播陳時中與署長收紅包 男子判刑2月 11:472021/06/09 社會 《其他股》旺季、消費轉強 福貞5月營收創近7年高 11:092021/06/09 財經 財經熱門新聞 高端解盲倒數拉2根漲停成交7千多張 專家給3個字 - 財經 手上有航運、鋼鐵注意 他洩密：明天別做錯了 - 財經 美國通膨報應來了？謝金河曝新一輪美中對幹結局 - 財經 航運景氣爆炸 謝金河：長榮、陽明、萬海1年後會在哪？ - 財經 神秘客是他？高端終結連6跌飆漲停 這據點竟上榜 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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