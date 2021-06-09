電子元件代理與解決方案供應商益登科技（3048）公布5月合併營收達75.54億元，月減5.22％、年增5.46％，歷經4月的小幅衰退後，成功重返年成長正軌；累計今年前5個月營收達400.79億元，與去年同期相比成長9.04％。

益登原定5月28日召開股東會，卻因碰上疫情被迫延期，連帶1.9元的現金股利與1元股票股利的配發案往後遞延，以8日收盤價34.35元計算，隱含現金殖利率高達5.53％。

(工商 )