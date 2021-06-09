大陸商務部9日發布「對外貿易形勢報告（2021年春季）」，指當前全球疫情仍未獲有效控制，全球經濟復甦不穩定、不平衡，國際產業鏈供應鏈布局深刻調整，中國外貿發展面臨的外部環境仍然錯綜複雜。預計全年外貿增速將呈現「前高後低」走勢，不能盲目樂觀。

商務部在官網發布上述報告，指要全力穩住外貿基本盤，針對外貿企業面臨的共性問題和突出的困難，強化對外貿企業的服務，優化完善貿易政策工具箱。著力提升外貿企業應對匯率風險的能力，加強對中小外貿企業信貸支持，擴大出口信用保險覆蓋面、優化承保和理賠條件。

報告說，展望全年，預計全球大宗商品價格將保持堅挺。而今年以來，全球經濟延續復甦態勢，國際市場需求逐步回升，但疫情令部分國家供給收縮，加上主要經濟體大規模寬鬆貨幣政策推動，部分商品價格漲勢迅猛。

報告認為，不同經濟體間復甦不均衡、病毒變異、疫苗接種進展不一等仍是制約全球經濟復甦的主要風險。

(工商 )