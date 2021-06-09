太平洋地區各國與中國的策略性競爭與日俱增，美國白宮印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）今天表示，美方力求與日本、紐西蘭、澳洲等國合作來協助太平洋島國。

路透社報導，太平洋島國論壇（Pacific Island Forum）今年2月爆發新秘書長人選爭議後，帛琉、馬紹爾群島、吉里巴斯、諾魯、密克羅尼西亞聯邦這5個成員國宣布將退出這個組織。

康貝爾先是以「分裂」一詞形容太平洋島國論壇，接著表示美國欲與其他國家合作重新召開論壇，以促成未來的雙邊與制度性接觸。

康貝爾在新美國安全中心（Center for a NewAmerican Security）智庫舉辦線上活動表示：「我們在這些島國有著龐大的歷史道德責任與戰略利益，然而我們有時卻忘了這一點。」

「從價值觀和這幾國在聯合國角色這兩方面來看，它們面臨的衛生挑戰、氣候變遷對各國潛在的軍事作用、健全漁業資源等種種事務上的競爭，都日趨嚴峻。」

他表示，美方接下來的行動之一，是在和澳洲、紐西蘭、日本等國密切合作之下，召集太平洋島國就共同目標進行討論，目標要在漁業暨海岸防衛活動，以及提供支援協助等領域上取得進展，包括提供疫苗。

他表示，這個區域在貧窮、疾病和氣候變遷問題上面臨巨大挑戰，由於當地人口少又迥然不同，協助解決上述挑戰相當艱難，「不過對美國來說，這同樣是我們必須加強努力的另一塊領域」。

人口稀少的南太平洋島國近年來成為中國和美國及其盟國競爭影響力的戰場。

這個區域多數國家重度仰賴國際觀光的收入，但2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響下，旅遊業頓時停擺，當地政府無不遭遇艱鉅的經濟阻力。

(中央社)