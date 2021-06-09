台灣本土確診數至今仍是每日數百例，疫情仍相當嚴峻，全台三級警戒又延長至6/28，民眾一邊配合防疫待在家的同時，仍不免擔憂與心悶，許多公眾人物跳出來鼓勵大家，姐姐謝金燕自疫情爆發以來，也不斷在社群上給粉絲打氣，呼籲眾人嚴守防疫規範的同時，也要保持正向態度，經常分享自己的防疫日常，昨她在IG舉辦你問我答，吐露真的有跟心中理想型劉德華合作的機會，但卻因疫情錯過，讓她覺得很可惜。

謝金燕寵粉絲，眼見大家疫情待在家悶壞了，昨天特在IG舉辦問答活動，「你們問的有趣我會回」，網友問題五花八門，而謝金燕幾乎有問必答，其中有題是「2021最喜悅的事/最悲傷的事」，謝金燕回答：「最喜悅是有部電影演劉德華老婆，最悲傷因為疫情取消了」。

謝金燕透露，真的有人找她跟劉德華演電影，且飾演一對夫妻，但因疫情取消了。(翻攝自謝金燕IG)

事實上，姐姐是劉德華鐵粉，年輕時就曾經告白過天王「非他不嫁」，2018年她受邀出席金馬獎頒獎典禮，當年劉德華也來台參加，謝金燕上台時，把握機會對台下的偶像大喊：「未來會有一部電影，女主角謝金燕，男主角劉德華！」，而劉德華上台時，也表示如果得獎的導演有要拍新片，找男主角要聯絡他之外，別忘了女主角要找謝金燕，讓姐姐開心燦笑到不行。

而這件事情本只被當成典禮間的可愛互動，沒想到3年過去，謝金燕透露真的有電影要找她跟劉德華合作，兩人還真的被安排演夫妻，讓她圓夢，她也表示自己不是在開玩笑，只是對這件難得的工作很低調而已，但可惜大好機會，因為疫情的關係取消。

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※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)