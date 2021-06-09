47歲「日劇天后」篠原涼子2007年主演《派遣女王》開創高收視，一路紅到台灣，她與大25歲的演員丈夫市村正親結婚16年育有2子，近日卻傳出夫妻倆已分居1年，婚姻關係岌岌可危。

根據日媒《女性自身》報導，去年新冠肺炎爆發，篠原涼子3月搬出家中，獨自一人居住在另一個高級公寓，兩地車程距離約10分鐘，月租金要日幣80萬元（約新台幣22.5萬元），兩個孩子則交給市村正親張羅，一轉眼已長達1年多沒跟家人同住。不過鄰居表示，篠原涼子會趁市村正親出門工作時，回到家裡打點兒子們的事情，夫妻倆鮮少一起和小孩碰面。

對此，篠原涼子的經紀公司回應：「篠原涼子和市村正親分居是事實。」但強調夫妻倆的感情沒有問題，是因為篠原涼子拍戲會接觸很多人，萬一確診會把病毒傳染給家人，才決定自己搬出去住，等8月底日劇殺青後，就會回到家中。

事實上，篠原涼子、市村正親不只一次傳出婚姻亮紅燈，2018年夫妻倆對孩子的教育理念不一樣，市村正親雖然尊重太太熱愛拍戲，但又希望她多花點時間陪伴小孩，無法認同結了婚卻沒優先把照顧家庭排第一位；看在相關人士眼裡，認為篠原涼子不會放下工作和自由，會繼續拍戲，拿防疫為由過著偽單身的日子。

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(中時新聞網)