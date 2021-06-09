蔡政府取得疫苗落後，日前公布11類公費接種對象，未包含49歲以下一般人，指揮官陳時中還說「不會開放自費」。國民黨今天開記者會為青壯族群、青少年及兒童請命，要求政府加倍努力取得足夠疫苗，至少讓年輕人能自費施打，不要讓他們全力配合防疫，卻陷入「紓困、疫苗都沒份」的悲慘境地。

疫情指揮中心規劃，台灣可取得約3000萬劑疫苗，依照公佈的11類公費接種對象，約6成人口、1300多萬人，另外未滿50歲者約1000萬人，其中若不是醫護、軍警或防疫人員等具特別身分者，都將無法接種疫苗，指揮官陳時中日前言明「現在、以後都不會開放自費」，讓未滿50歲者成為疫苗孤兒。

國民黨今天開記者為49歲以下青壯族群、青少年等1000萬人請命，呼籲政府儘快採購到足夠疫苗，讓年輕朋友有機會接種疫苗。文傳會主委王育敏說，據統計，20至39歲染疫確診比例超過2成，且出現幾起染疫死亡案例，顯示年輕人在這波疫情下也需要得到保護。

王育敏表示，若11類公費人口都要施打到2劑，就需要2740萬劑，依照政府說8月底拚1000萬劑疫苗到貨，屆時連11類人口施打都不夠，而年輕朋友只能在旁乾著急。

王育敏痛批，政府疫苗採購策略錯誤，不僅未提前大量購買，如今民間團體欲引進更多疫苗，仍用行政程序卡關，連鴻海創辦人郭台銘500萬劑BNT疫苗都毫無進展。

青年部主任陳冠安抨擊，此次端午連假有許多北漂青年自主取消訂票，遵守防疫規範，不應被隨意批評為鬆懈；蔡政府規劃國產與外購3000萬劑疫苗，罔顧青壯世代與青少年兒童的健康安全，讓這群人面對疫苗打不到、打得慢、打得危險三大危機。

其中在打得危險，陳冠安推估，我國目前採購的疫苗中，有一半、1500萬劑有可能是AZ疫苗，但根據英國NHS報告，不建議40歲以下接種AZ，韓國直接禁止30歲以下施打AZ，他很納悶，民進黨談萊豬開放強調要遵守國際與科學標準，面對疫情，卻可把這些都拋拋開。

文傳會副主委黃子哲指出，青壯族群與年輕人擔負經濟支柱來源，沒有人應該被排除在疫苗接種之外，政府應盡快公布這群人的施打時程，呼籲政府盡速買到疫苗，讓全民都可接種疫苗。

(中時 )