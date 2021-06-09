為實施移工快篩固安計畫，桃園市長鄭文燦決定，將發送企業快篩指引電子資料給含括外籍移工仲介公司、移工宿舍管理公司等6500個雇用有外籍移工的事業單位，強調，能夠讓企業充分了解快篩指引。

近日移工群聚感染頻傳，桃園市實施移工快篩的固安計畫，鄭文燦決定，將發送企業快篩指引電子資料給含括外籍移工仲介公司、移工宿舍管理公司等6500個雇用有外籍移工的事業單位，並表示，希望能按階段完成固安計畫。

鄭說，快篩的固安計畫今天已經開始到場執行，自己也親自到台達電子視察，並指出，台達電子有1500位外籍移工，並且是由醫師公會組成團隊執行，希望很快就能將外籍移工篩檢完，並強調，如果快篩呈陽性，將接續進行PCR檢測，若仍呈陽性，就會送集中檢疫所、檢疫旅館。

鄭文燦指出，雇用500人以上的事業單位有16家，其中一半是採取和原本健檢配合的醫院進行快篩，另外一半要市府媒合，市府也會媒合適當的醫療團隊，並補充10日開始，第1個聯合篩檢站也會開始運作，後續共13間聯合篩檢站也會陸續到位

鄭文燦也指出，6500間企業單位包括13個營建工地，並表示後續將安排醫療單位進去工地進行外籍移工的快篩，另鄭文燦補充，照桃園衛生局長王文彥的說法，做了幾輪以後，就可以知道盛行率、陽性率及確診率，對桃園的狀況可以更了解。

(中時 )