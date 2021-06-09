1名女網友在網路上自曝遭繼父暴力對待的過程，她說近日因為臨時出門到超商領包裹，迅速回家後遭繼父質疑外出遊玩，且對方不聽她解釋，甚至一氣之下想踹開房門對她動粗，所幸最後媽媽出面制止；她事後將門鎖、房門遭破壞的照片公開，網友們紛紛嚇傻，直說快申請保護令，要求該繼父去做心理輔導。

1名女網友在Dcard上發文表示，她的生父在她小時候過世，而國中時突然獲知媽媽與另名男子再婚，她稱男子為「胖叔叔」，而對方也直接住進她們家；她控訴該叔叔不但不工作、在家中白吃白喝，還會控制她的一舉一動，她舉例近日只是外出一下到超商領包裹，就被對方懷疑是出門玩，對方還說疫情期間這樣會害死一家人。

女網友遭繼父踹門欲動粗，她事後將門鎖、房門遭破壞的照片公開，網友們紛紛嚇傻，直說快申請保護令，要求該繼父去做心理輔導。（圖／翻攝自Dcard）

該女網友說，該叔叔當下不斷罵她，還說「你爸就是不要你啦，你媽還想把你送進孤兒院，你知道嗎？沒有人要你啦」，她也因此暴怒對罵，沒想到對方一氣之下竟開始踹她的房門、作勢打人，最後門鎖被踹壞，門甚至被踢下一大塊木塊，她事後將照片PO在網路上，並表示「我媽眼睛到底是發生什麼事，為什麼會看上這樣的男人，又肥又懶脾氣差。」

該女網友說，目前她已逃到親戚家住；而許多網友問媽媽知道此事嗎，她則說事發當時媽媽在旁邊全程目睹，雖然一邊哭泣，但也不敢出面阻止叔叔狂吼、踹門，媽媽事後還勸她「叔叔只是關心你」，讓她傻眼不能接受。許多網友則留言「感覺叔叔需要心理精神上的協助，有一就有二，快保護自己」、「我是比較推薦多裝幾個鎖防，狼噴霧記得枕頭下面要塞一罐」、「下次叔叔睡覺你去踹他房間門，他去廁所就踹廁所門」。

(中時新聞網)