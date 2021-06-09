北市中山分局民權一派出所嚴查八大業者「假關門、真營業」，昨(8日)晚接獲線報，有色情業者在新生北路2段租下賓館房間從事非法性交易，立刻派員前往搜索，果然2對男女正在從事半套性「做手工」，正當員警搜索時，卻聞到隔壁房傳出毒品異味，破門而入意外看到1名女子躲在房間吸食大麻，訊後將5人帶回偵訊。

2應召女租賓館約男客「做手工」，隔壁女呼麻傳異味一起逮。(戴志揚翻攝)

疫情持續升溫，為防堵疫情擴散，臺北市政府要求八大及休閒育樂業全面停止營業，並禁止室內5人以上、室外10人以上聚會，然仍有不肖應召按摩色情業者利用「假關門、真營業」，租用出租套房、旅賓館等，將店內小姐轉移陣地變相營業，藉以躲避警方查緝。為免應召女子和尋芳客成為防疫破口，臺北市政府警察局中山分局分局長許頌嘉立即組成專案小組，針對轄內相關行業加強查緝，以防堵明關門、暗經營等情事發生。

2應召女租賓館約男客「做手工」，隔壁女呼麻傳異味一起逮。(戴志揚翻攝)

昨(8)日17時許，民權一派出所接獲民眾檢舉前往中山區新生北路二段之賓館實施臨檢，現場查獲從事色情交易的周女及陸女、謝姓、龔姓嫖客，分別以新台幣2500-3000元不等從事半套性交易，並於另外房間查獲江女姓女子持有第二級毒品大麻，意圖施用。

現場員警以高規格防疫辦理，包括備妥額溫槍、口罩、手套、護目鏡、隔離衣、酒精消毒等，全副武裝對5人查核身分並詳細詢問是否有發燒、咳嗽情形，全案偵訊後除依違反社會秩序維護法妨害風俗罪嫌及毒品危害防制法移送偵辦。

中山分局表示，將續行擴大溯源查緝毒品上游、查緝色情機房、應召工作室及其他應召站從業人員，並呼籲業者切勿投機、心存僥倖，配合政府防疫作為，避免形成防疫破口。

(中時新聞網)