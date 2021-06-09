中央氣象局預報顯示，今(9)日台灣仍位於潮濕的東南風環境內，東半部及恆春半島偶有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區雖大多為多雲，不過午後雷陣雨發展的仍會較為明顯，尤其各地山區及中南部地區午後降雨機率高，容易出現局部大雨及短時強降雨；今天各地高溫約30至3度，不下雨時較為悶熱。

氣象局預報員王君賢表示，今天台灣仍悶熱，降雨以午後雷陣雨降雨型態為主，環境風場偏東南風，大氣環境還是不穩定，花東地區、恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨機率，各地山區、中南部午後雷陣雨相當明顯，也有短延時強降雨，不排除有大雨出現，請民眾多加留意。

周五(11)太平洋高壓稍增強，各地轉為晴朗穩定，不過花東地區仍有零星降雨，也有午後雷陣雨也有機率，只是範圍偏小；下周一(14)、下周二(15)環境風場轉為西南風影響，中南部地區將有短暫陣雨，其他地區降雨以午後雷陣雨為主，溫度部分，屆時西半部約32到34度，東半部則約30到32度。

至於南海熱擾動發展部分，周五南海有熱擾動發展，但預測行進方向都是往海南島與中南半島移動，後續發展仍待觀察。

台灣颱風論壇-天氣特急專頁總結今日天氣，今天各地大致為多雲可見陽光的天氣型態，恆春半島、東半部地區有陣雨或雷雨出現，中南部地區、各地山區午後有熱對流發展，有局部性大雨或雷雨發生，各地氣溫25到33度，白天炎熱，早晚舒適。

(中時 )