勞動部於110年6月9日修正發布「安心就業計畫」，計畫實施期間延長至「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」施行期間屆滿時止(2022年6月30日)，並同步提高補貼請領月數上限至24個月，協助於嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情期間，與雇主協商同意暫時縮減工作時間及減少工資的勞工，降低薪資減損對勞工生計的衝擊。

勞動力發展署表示，安心就業計畫的適用對象為「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」施行期間，經與雇主協商同意減班休息實施期間達30日以上，並由地方勞工行政主管機關列冊通報的減班休息勞工，包括按月計酬全時勞工，及與雇主約定正常工作日數及時間的部分工時勞工，庇護性就業身心障礙勞工也可以適用。

薪資差額補貼計算方式為勞工實施減班休息日前1年內，現職雇主投保就業保險或職業災害保險的12個月平均月投保薪資，與減班休息協議書所載減班休息期間的每月薪資差額的50%，按月發給，每人每月最高可領1萬900元。例如：某甲為全時受僱勞工，於實施減班休息日前1年現職雇主的平均月投保薪資為4萬5,800元，與雇主協商減班休息期間的當月薪資為2萬4,000元，依其薪資差額將補貼1萬900元(=(4萬5,800-2萬4,000)*50％)。

如果想進一步瞭解安心就業計畫，可至勞動部「疫情紓困專區」查詢相關資訊，或電洽免付費客服專線0800-777-888或勞動力發展署所屬分署，瞭解更多申請資訊(各分署聯絡資訊如下)。

(工商 )