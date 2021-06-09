媒體報導，位於台北中正區好心肝診所半夜偷打AZ疫苗；民進黨團今上午召開記者會，要求台北市政府下午要說清楚；至於是否減配懲處？民進黨團書記長羅致政表示，不希望地方政府執行出問題處罰國民，不建議用減少配發懲處。

羅致政說，部分媒體今一早已經披露，事實上在昨天晚上就已經開始。很多訊息就是，昨天在台北市好心肝診所，好像在搶打疫苗；但這個時刻，全國民眾對於何時能夠打疫苗，能夠排在什麼樣的順位，都非常焦慮，可是台北市在過去幾天被不斷地批評的就是，它的疫苗有很多存量或打不完的地方。

他說，台北市也不斷地誇口，能夠盡快的打完，可是昨天這個情況讓人質疑，照片上診所裡面有大量的民眾群聚，那這些民眾到底是不是應該施打的醫護人員，還是一般民眾，依照他們所掌握資訊，是所謂義務人的家屬或有特權的人能夠去打這個疫苗，那醫院裡面很多民眾要施打疫苗。

他說，根據台北市政府的網站所查獲的資訊，目前台北市政府所簽訂的疫苗接種合約醫院有30家，但是這家診所並不是被公告疫苗接種的合約醫院，所以必須要求台北市政府能夠嚴正的來對外說明，並希望中央跟地方嚴格了解跟徹查到底。

他指出，地方政府沒有照著中央所指示的接種次序，希望台北市政府說明，中央及地方要嚴格徹查，接種次序有無公平、公正。要求市府市民；好心肝診所是否為市府合約接種醫院，為何可以疫苗接種？只有這家診所有得到疫苗接種嗎？

他指出，請市府說出，為何好心肝可以得到疫苗？為何沒事先公告？疫苗哪裡來？是否衛生局提供還是醫院有多疫苗私相授受？哪些人被通知可以接種疫苗？特定人士還是有造冊？這對台北市民跟其他縣市不公平，有多的疫苗不是要繳庫？台北市還剩多少疫苗？多的如何處理？

他說，他們收到很多民眾說，一、二類打不到，牙醫、牙醫助理及獸醫也打不到，這些人偷偷摸摸半夜去打，經查，透過健保資料就知道這些人打的是AZ疫苗，這些接種疫苗的人，是有特權的特定的人士？還是有關係、有管道私下被通知半夜排隊去打疫苗，台北市有必要對外說清楚，因為對其他台北市民及台其他縣市也是不公平的，多出來不繳庫，或許別的縣市還有機會可以接種。

民進黨立委鄭運鵬認為，這兩週指揮中心跟台北市政府，針對台北市所轄下的疫苗數到底還剩下多少，台北市說疫苗不夠了，但中央當時統計給的還有6千多劑，但如果以昨天台北市這家診所，這種特權插隊打疫苗的狀況，很顯然指揮中心的統計是對的。

他說，根據他了解，這家診所確實開放不是目前可以施打的一到三類對象，而是其他類，昨天現場施打應該是台北市民，但都不是一到三類，所以疫苗多到半夜偷偷打，請台北市政府，大家必須要說明清楚。

他說，那另外，根據他了解，台北市轄下的醫院本身有疫苗配額，但是他們請另外一家醫院施打，另外一家醫院沒有打完還剩很多，結果自己沒有開疫苗診的這家醫院不知道，所以台北市政府跟指揮中心疫苗數的落差就是來自於這邊。希望台北市政府在下午的記者會之前，清楚的統計說明白，包含他們疫苗到底剩多少？之前落差在哪？然後再加上說，昨天晚上的事件，都是台北市政府目前必須要對於社會公開說明的。

他認為，昨天晚上偷打疫苗事件，他判斷就是一個計畫性的特權作為，這些人都不是一到三類，但是記者到現場訪問，口徑一致說是一到三類的家屬，但指揮中心5月3日分發疫苗時就已經有限制，家屬是不能來打的；而診所是說做檢查，「半夜做檢查，匪夷所思」；被爆料後，網路馬上帶風向說，這是肺炎鏈球菌；但根據前立委林靜儀醫師說，這就是AZ疫苗。

(中時 )