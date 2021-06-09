日本一名19歲男性大學生去年入學就讀東京都「私立明星大學」，一年來因疫情全部採用遠距教學，這名男大生認為校方未履行現場授課等義務，將在近期控告校方，要求還一半學費。

日本朝日新聞報導，原告的男大生去年4月起就讀明星大學企業管理學院（經營學部），因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響，校方未舉行入學典禮，一年來上課都採用線上遠距教學，主要方式是看事先錄好的教學影片與繳交報告。

這名男大生說，他只能透過畫面看到教授，有問題也沒有可以互相討論的同學，他認為校方未好好說明就一直採用線上遠距教學，對學校越來越不信任；他70歲的父親鼓勵他「遇到不合理的待遇，應該指出問題」，所以他考慮近期將向東京地方法院控告明星大學。

要控告的內容包括，文部科學省在去年7月與9月要求大學校方，必須說明無法現場授課的原因、提供學生和教授交流的機會等，明星大學違反文部科學省的規定；加上校方未履行讓學生使用校內設施等契約義務，包含要求還一半學費等，男大生預定將向明星大學求償共140萬日圓。

明星大學受訪時則表示，秉持以學生和教職員安全為最優先的原則，從去年春年起全部的學院都採用線上教學，去年秋天開始有部分課程開始現場授課，不過企業管理學院一整個學年都是採用線上教學。這些原則都有公告在網站上，且企業管理學院對一年級新生在去年9月和今年3月有舉辦兩次交流會。

報導指出，根據文部課學省去年10月的調查，日本全國共有187所大學與高級專門學校，實施現場授課的學校不到一半；另外，只有18所學校回答「幾乎所有的學生都能理解並接受這樣的上課方式」。

(中央社)