李姓女子無照騎機車上路，因騎車搖晃、渾身酒味遭員警攔查酒測，吹氣45次卻都沒成功，因而被開罰18萬元並扣車。李女提告請求撤罰，一審判她敗訴，她不服上訴，台北高等行政法院認為，一審未讓李女就現場錄影充分表示意見，有再調查必要，遂廢棄原判決，發回更審。

判決指出，李女2020年1月21日凌晨1時許無照騎車上路，在新北市板橋區莒光路、萬板路口處，因行車搖晃被員警攔停。員警發現她渾身酒氣，要求酒測，但她吹好幾次都沒有成功，遭員警舉發「消極拒絕酒測（無駕照）」，新北市交通事件裁決所開罰18萬元，3年內不得考照，應參加道路交通安全講習。

李女提起行政訴訟，主張她騎車20幾年，都騎很慢，當天員警突然衝出來攔她，說她搖晃、臉紅，她解釋臉過敏，長期都紅紅的，員警仍堅持酒測，後來一直沒有成功，她同意改抽血，是員警自己改口說不用，指她拒測，直接扣走她的機車，還要她簽兩張罰單，甚至辦她妨害公務。

交裁所解釋，李女吹氣次數高達45次，施測期間均能正常與員警交談，並無不能有效吹氣的狀況，明顯消極拒測，裁罰並無違誤。

新北地院行政訴訟庭審理時，員警曾到庭證稱，李女不配合酒測，故意用舌頭頂住吹嘴，持續半小時，他曾告知要抽血，後來看法條發現，要有明顯蛇行、步行不穩、胡言亂語等要件才能強制抽血，所以放棄，改依規定舉發、扣車，扣車過程李女一直阻擋、拉扯，還造成員警受傷。

新北院勘驗員警錄影畫面後，認為與員警證述相符，判李女敗訴。

李女不服上訴，北高行認為錄影內容是判斷李女是否「消極不配合酒測」的重要依據，但李女在言詞辯論終結後，才收到交裁所答辯狀及錄影光碟，應再通知李女表示意見，才能作為判決的證據，但原審卷證並無相關勘驗筆錄，有再調查審認的必要，遂廢棄原判決，發回更審。

(中時 )