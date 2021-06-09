新北市中和警分局交通分隊上月底傳出員警染疫，5月30日起交通分隊與同駐地的安平派出所全面暫停運作，兩單位人員經快篩、PCR檢測皆為陰性，昨（8）日結束自主健康管理，今起正式恢復運作，並嚴格執行分流分組機制，明天偵查隊、南勢派出所也將重回崗位。

中和分局表示，自交通分隊員警染疫後，分局採最高規格應變，立即實施全所、隊同仁自主健康管理、居家隔離及3次環境大清消，後續成立機動派出所，由鄰近派出所支援。經確認兩單位人員健康無虞，昨晚部分員警先重回崗位銜接業務，今起正式恢復運作。

中和分局強調，勤務嚴格採用分流分組機制，班班有斷點，班班要清消，每班勤務結束，落實進行辦公室所有桌面、無線電及交通工具清消，確保同仁安全健康。

昨晚9時許，安平派出所員警在所內整理駐地及業務銜接時，即接獲民眾報案，指1名男子吃飯糰時不慎噎到，倒地已無呼吸，警員蔡淑雯、柯昶任火速趕抵，與現場民眾輪流對男子實施壓胸CPR，至救護車到場，經送往永和耕莘醫院搶救，男子已恢復生命跡象，目前留院觀察中。

警員蔡淑雯表示，當時一心只想救人，立即對病患實施CPR，事後經詢問，病患並無相關接觸史，慶幸能順利完成恢復運作後的首件任務。

(中時 )