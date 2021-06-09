資深媒體人周玉蔻在疫情期間頻頻擅自發布消息，引發外界質疑她是否有官方「內線消息」。對此，周玉蔻今(9)日在自己主持的網路直播節目中指出，她的「獨家」都是自己認真跑來的，更狠發毒誓，表示「若有衛福部的人發消息給我，我出去給汽車撞死！」
周玉蔻對於「內線」的相關指控相當不滿，在節目中表示，自己是一個會跑新聞的人，「我跑新聞不用靠人家餵」，更反嗆那些質疑她的人，「都不知道媒體人周玉蔻有多認真跑新聞」，狠酸當今的新聞人「你們這些年輕、不認真的記者，自己跑不到新聞，就天天說衛福部洩漏消息」，表示以她的專業以及能力，還需要衛福部餵新聞給她嗎？
周玉蔻更在節目中發下毒誓，表示「我的消息若有來自衛福部，有人查到有任何從衛福部取得新聞的證據，我出去就被車撞死！」更強調自己可以連發三次毒誓，「有就出去給車撞死！」
周玉蔻的發言引發網友在相關新連下方留言討論，表示「不怕有現世報嗎？」、「汽車是無辜的」、「想死自行解決，別死前還牽個司機受罪」、「周小姐走在馬路上要格外小心」、「肇事駕駛應該判無罪」、「倒霉的是開車的人」、「最近開車出門的要小心」、「所以不是衛福部的放消息給她，是更高層級的」。
(中時新聞網)
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