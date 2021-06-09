8日美國時間，國務院（State Department）參考美國疾病管制中心（CDC）意見，也調整最新全球旅遊安全建議，其中，把日本從第四級調降為第三級。目前來看，日本社會新冠疫情並沒有明顯好轉，也讓外界質疑東奧期間若湧入大量外國人士時，屆時新冠病毒要是大幅擴散，日本有沒有能力來做好危機處理。

根據這份美國最新旅遊安全警示，日本從原本最嚴重的第四級請勿前往，調降到第三級斟酌再三。五月份，美國國務院才警示自己民眾不要前去參觀東奧，因此也把日本列入第四級國家之中。當時，也引發日方不滿，因為日本政府堅稱，已為7月23日東奧復賽做好一切準備。

但是，真的嗎？

美國這個舉動，雖沒有鼓勵大家去參加一個月後的東京奧運會，但可以看得出來，拜登政府有支持東奧復賽的意思。儘管日本醫界苦口婆心指出，日本新冠疫情還是很嚴峻，因為病毒並沒有明顯被抑制住。

美國公共廣播電台NPR報導，日本新變種病毒株擴散看似縮小，疫歿人數也漸減少。不過，部分醫療系統量能還是負擔很重，導致有些新冠患者無法到醫院治療就在家中喪生。

日本政府最近雖然積極進行大規模疫苗接種，但根據統計，日本人目前最多只有4% 已完全打過新冠疫苗。因此，日本社會反對官方執意要舉辦奧運的聲浪也日益高漲。

目前還在緊急狀態的日本政府，拍胸脯保證奧運會一定會在安全情況下進行。國際奧委會(IOC)也計劃祭出嚴格的預防措施，包括海外運動員與日本民眾隔離，加上禁止海外旅客參加這次奧運會。

5月底時，日本醫療工會警示，東奧時期預計會有來自全球各地200個國家，以及成千上萬的國外遊客湧入日本，屆時出現奧運變種病毒的機率很大。因為，全世界各種新變種病毒株都會來到東京，很有可能會藉由奧運會產生一種更新的病毒。

若不幸一語成讖，疫情將會變得一發不可收拾外，這次東奧也會被病毒污名化而遺臭百年。

(時報資訊)