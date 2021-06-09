美元走強，周二穀物電子盤漲跌互見，其中玉米期貨早盤小幅走低，但市場擔憂炎熱乾燥的天氣，影響美國主要種植區的作物產量，進一步限制了跌幅。

周三(6/9)截至台北時間11:20，最活躍的玉米期貨漲0.07%，至680.50美分，盤中高點682.5美分，最低676.5美分；最活躍的大豆期貨漲0.22%，至1583.5美分；最活躍的小麥期貨跌0.15%，至684美分。(商品行情網)

(時報資訊)