《商情》美元走強 周二玉米早盤小幅走低 11:432021/06/09 時報資訊 倪淑茹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美元走強，周二穀物電子盤漲跌互見，其中玉米期貨早盤小幅走低，但市場擔憂炎熱乾燥的天氣，影響美國主要種植區的作物產量，進一步限制了跌幅。 周三(6/9)截至台北時間11:20，最活躍的玉米期貨漲0.07%，至680.50美分，盤中高點682.5美分，最低676.5美分；最活躍的大豆期貨漲0.22%，至1583.5美分；最活躍的小麥期貨跌0.15%，至684美分。(商品行情網) 《商情》美元回升 拖累紐約期金走低 《期貨》三大期指全面開低 6月台指期跌93點 (時報資訊) #活躍 #走強 #早盤 #玉米期貨 #期貨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》需求放緩 BDI指數連10跌 09:272021/06/09 財經 《國際油價》料伊暫緩返市 原油期貨觸近2年新高 09:272021/06/09 財經 《國際金融》旅遊、房地產股上拱 歐股再創新高峰 10:012021/06/09 財經 台股早盤小跌 高端亮第2根漲停 09:052021/06/09 財經 陷資安疑慮 比特幣暴跌 04:102021/06/09 全球財經 《商情》賣壓出籠 日本期膠續跌 08:532021/06/09 財經 大陸5月PPI飆8.5％ 創近13年新高 04:102021/06/09 焦點新聞 《美股掃瞄》美股消息面：美4月職缺數 創歷史新高 09:442021/06/09 財經 《商情》料產量增加 大馬棕櫚油跌近2％ 09:442021/06/09 財經 《晨間解盤》電子股短打 類股輪動引買氣(倫元投顧提供) 08:532021/06/09 財經 台灣要解除三級警戒 醫：只剩兩條路可走 11:522021/06/09 生活 財經熱門新聞 高端解盲倒數拉2根漲停成交7千多張 專家給3個字 - 財經 手上有航運、鋼鐵注意 他洩密：明天別做錯了 - 財經 美國通膨報應來了？謝金河曝新一輪美中對幹結局 - 財經 航運景氣爆炸 謝金河：長榮、陽明、萬海1年後會在哪？ - 財經 神秘客是他？高端終結連6跌飆漲停 這據點竟上榜 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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