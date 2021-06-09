老師們透過留言版跟孩子即時互動。(台南市教育局提供／曹婷婷台南傳真)

線上直播也會順勢機會教育孩子們的網路禮節。(台南市教育局提供／曹婷婷台南傳真)

全台停課至今已3周，老師們搖身一變成為直播主，台南英語直播線上課程更是跨越地區、年齡，不只學生練習聽說，也有家長跟著聽，「覺得英語聽力提升了」，此外，老師們也鑒於線上互動少了面對面接觸，保留留言板跟孩子即時互動，教導孩子們網路禮節及用語，還被大讚「引導留言非常有一套」。

台南市公版直播課程受到熱烈討論之外，教育局新課綱專案辦公室說，直播以來討論多次的就是留言板是否開放，透過留言分享，直播講師也順勢跟學生分享網路禮節及用語。

海佃國小沈佳霓老師、官田國小黃燕萍老師都認為，開放留言板是直播最大的用意，即時回饋且多少彌補真實課堂的現狀，學童專注力及發言禮節也需要引導；博愛國小吳貞宜老師、徐宥炘老師每節課後必看留言，發現有成年人為工作需要練習聽力，留言感謝「很有幫助」，羨慕現在小學生真幸福！另外還派發作業請學生email信箱，雖然因此增加批改作業工作量，卻甘之如飴。

東區勝利國小黃郁雯主任說，課程開播時提醒發言禮貌，禁止不雅字詞或洗版的行為，幾次下來學生逐漸上軌道，賢北國小陳姝澄老師直播日記就有多位學生正向回饋意見，有感謝老師和市長、肯定自己很棒很厲害、鼓勵他人，還有小朋友爭取發言，家長回覆肯定教學，每次課程結束總是感動著網路拉近彼此的距離，教室反而更擴大了！

西門實小是英語團的召集學校，全校動員提供3場次直播邀請外師為主講，打扮成海盜的Alan Ravin道具齊備；東區勝利梁玉鈴老師以Call Out跟居家學生英語對話，增加生活實用性，文賢國小陳聖其老師打趣著直播時，衣服裝扮上下大不同。

教育局長鄭新輝也相當關注直播課程，全力支援設備並提醒課程品質，他強調，即使停課，台南教育目標也不改變，趁此機會提升教學設備及錄製基地，真正做到超前部署。

(中時 )