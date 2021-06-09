小S（徐熙娣）2016年和蔡康永結束主持長達12年的《康熙來了》之後，去年末傳出有意主持姊姊大S（徐熙媛）製作的新節目《熙娣想聊》，但因疫情升溫，播出時間暫延。最近小S和媽媽共同主持播客節目《老娘的老娘》，近期節目中，S媽戳問小S是否排擠三個女兒中其中一個女兒？小S竟也大方承認了。

小S2006年和許雅鈞閃婚，同年生下大女兒Elly（許曦文），隔年生下二女兒Lily（許韶恩），2012年再生下老么許老三（許曦恩）。近期節目《老娘的老娘》談論主題「老娘頭很疼：多娃家庭怎麼一碗水端平？」，小S跟S媽都身為三個女兒的媽，大聊如何不偏心。

小S承認最疼大女兒。（圖／翻攝自小S 徐熙娣臉書）

節目中，小S直率問媽媽絕不覺得自己是個偏心的媽媽？S媽則說：「我覺得妳有排擠孩子...尤其是某一個孩子。」聽聞此，小S則鬆口認了比較喜歡大女兒Elly，並指原因是Elly是她和老公第一個小孩，當時小S第一次當媽，便將滿滿的愛給了大女兒，又表示大女兒長相是單眼皮、腫嘴，是她最喜歡的長相，「真的愛她愛到不行」。

小S和S媽近來主持播客節目。（圖／翻攝自小S 徐熙娣臉書）

小S進一步說，後來生了二女兒，夫妻倆對大女兒的愛仍不減，讓婆婆都跳出來說：「我覺得你們夫妻倆個好偏心喔，每天就是帶著老大到哪裡、到哪裡。」後來生了許老三後，有次女兒拿親子旅遊書給她念，才讓小S覺得很愧疚，驚覺先前常帶大女兒和二女兒出去玩，反而讓許老三很少出門，小S也自首說：「我自己知道是我覺得我累了愛不動，孩子一多真的很容易面臨到這個問題。」

(中時新聞網)