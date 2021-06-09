全國三級防疫警戒持續，高雄瑞豐夜市已傳出7月恐將熄燈。民眾黨立委邱臣遠今天邀集各地夜市和商圈攤商業者召開線上記者會，業者反應攤商已快活不下去，呼籲從寬認定紓困及貸款申請資格，相關補助由夜市攤集場管委會集中造冊申請，各項發放動作也要加快。

經濟部宣布啟動5大傳統市集、夜市加強人流管制措施，疫情襲擊，讓夜市商圈實體營業動能直接熄火，陸續傳出倒店、收攤。

台灣夜市商圈產業總工會理事長林定國表示，各地夜市從五月中旬關閉至今已將近一個月，戰備存糧都已用盡，大多數攤商彈盡援絕收入歸零，少部分能做外帶外賣的也因消費者不敢外食，收入也不是很多。

他說，雖然政府給予紓困，但訂有很多門檻，夜市攤商很多是社會底層，身份認定不是很清楚，電腦操作也沒那麼熟悉。以致紓困看得到卻吃不到，希望政府在身份認定上能加速從寬。

承德汽車商圈理事長李寶星指出，目前受衝擊的幾乎是百工百業，以汽車商圈為例，不但沒人潮且半數以上店家都關門，因為不能群聚，就算上班也沒生意，商圈業績幾乎是零，加上車輛有折舊等問題，每家店數十部車擺著沒賣出，不僅不賺還要虧。

他說，這波疫情是要救急，呼籲政府用最簡單的方式直接發放現金，不要一堆文件來來回回回，看得到卻吃不到反而增加民怨。

高雄凱旋觀光夜市主委劉坤松以凱旋及近日傳出可能熄燈的瑞豐夜市為例，承租土地租金是很大壓力，但夜市攤商要不要開也是兩難，開了沒生意，不開更沒收入，而且之前夜市臨時喊卡，很多攤商叫的貨和食材都浪費掉。

他說，日前各地夜市已聯合向政府提出陳情，全台共有五十幾個夜市，1萬2千多個攤商共同連署，希望能依照列管的夜市攤商名冊提供補助，由管委會等單位來認定，因為很多攤位都是租的，實際受到損失的攤商反而無法申請。

南機場夜市商圈理事長林督欽也附和，應由當地管理單位幫忙造冊，統一撥款，攤位出租者並未實際營業沒有損失，有損失的是承租人卻領不到錢。

台北攤商代表廖振宇表示，很多攤商都不如道要如何去證明損失，加上家裡可能已有人申請其他補助，讓他們無法申請。雖然政府有提供紓困貸款，但許多人是之前生意失敗才去做攤商，以其信用能力無法再申請貸款，但這些人確實無法再生活下去，政府能否放寬限制，讓這類的攤商也有機會申請到貸款。

邱臣遠在整合攤商代表意見後就紓困4.0方案提出以下訴求：銀行融資貸款不能斷；紓困貸款必須強於去年，審核從速、金額從寬；建議相關補助可由夜市攤集場管委會造冊申請進行補助，讓真正在營業、有需要的攤商可以取得；建請經濟部再次統一為市場進行消毒工作。

(中時 )