據「Military.com」7日報導，美國海軍的新型無人加油機MQ-25，近日為F/A-18超級大黃蜂空中加油。這是無人飛行載具首次為載人戰機完成空中加油，《環球時報》直指這項技術難度雖不高，但卻象徵美軍大幅提升航艦艦載機的作戰半徑與出勤能力。

報導中指出，MQ-25無人飛行載具4日在伊利諾州中美機場(MidAmerica Airport)的飛行測試中，成功與海軍F/A-18超級大黃蜂對接並完成空中加油任務。MQ-25由波音公司所生產，而中美機場則被選中進行驗證計畫。

在驗證過程中，F/A-18緊追在MQ-25 T1的尾部並保持適當的飛行速度，以維持機身的穩定。隨後，MQ-25伸出空中加油管─錐形管並與F/A-18連結，其機翼下的空中加油莢艙(Aerial Refueling Store, ARS)開始朝超級大黃蜂輸送油料。

美軍無人航空與打擊武器計畫執行官柯里(Brian Corey)少將表示，這次飛行驗證為MQ-25整合至航艦環境之中奠定基礎，並讓載人與無人組合的概念得以進一步地擴張。MQ-25將大幅增加航艦航空聯隊的作戰範圍與續航力，未來美軍航艦也將引進此項資產。

事實上，2020年11月，海軍才宣布要在加州文圖拉縣海軍基地部署1個中隊共20架的MQ-25，並為航艦航空聯隊帶來革命。

報導則表示，美國正大力研究無人機的各種功能，不僅僅是空中加油，還能夠進行情偵監等任務，以強化航艦航空聯隊的作戰能力。MQ-25將成為美軍首架可操作的艦載無人機。

2015年，美國海軍首次驗證諾斯洛普格拉曼公司（Northrop Grumman）製造的X-47B原型無人機。當時，無人戰鬥航空載具X-47自波音707加油機中接受油料，為無人機首次在飛行中進行空中加油任務。不過，歷經2架無人機初步測試後，海軍最終擱置X-47B計畫。

如今，海軍高層稱MQ-25為航艦作戰的遊戲規則改變者，因為其將解放載人加油機執行其他任務。MQ-25將能為超級大黃蜂、EA-18G咆哮者與F-35C進行空中加油。

經過這次驗證後，波音將依據這次取得的飛行數據進行改進，例如更新軟體以強化作戰能力。不過，美海軍認為相關改良不會影響後續測試。波音聲明稿則表示，未來幾個月內將持續進行MQ-25 T1的驗證，包括飛行包線擴充、引擎測試與航艦甲板滾行驗證。

(中時新聞網)