藝人安妮2014年來到台灣求學讀研究所，並開始在台灣發展演藝事業，曾參加過台灣許多綜藝節目、閩南電視劇演出，最近推出個人單曲《我不怪誰》今日（9日）將推出俄語版本，安妮日前（1日）在臉書上分享一張火辣身材的照片，引起許多網友的討論。

藝人安妮已經來台灣9年，去年拿到了台灣永久居留證，安妮擁有精緻五官、火辣身材，吸引許多粉絲的喜愛，近日在個人社群網站，曬出一張比基尼照片，只見她上半身穿著一件黑色長袖緊身衣，胸前卻開出一個大洞，露出圓潤的胸型，下半身穿搭一件的高衩泳褲，大秀佼好的身材好，身材曲線性感十足。

藝人安妮參加台灣許多綜藝節目，外型甜美。（圖/安妮臉書）

安妮因為參加《料理之王》料理節目而認識施捷夫，兩人不僅年齡相近，也共同擁有料理的興趣，男友施捷夫就是台菜廚神「阿發師」的兒子，男友施捷夫曾在上海米其林餐廳餐任主廚，擅長西班牙料理、法國料理，多才多藝的安妮，也擁有廚師執照，兩人曾經一起去看謝金燕演唱會，兩人互動相當甜蜜，她曾透露喜歡男友，是因為他很貼心與優雅。

許多網友在底下留言表示：「祝福您俄羅斯海參葳的鄉親以您為榮。」、「祝你成功！」、「我看到你的冰肌玉潔小香臍了」、「非常期待！」、「妳就是我們的夏天呀！」、「可惜不能玩水！」、「現在還沒到夏天季節，就已經夠熱的呢」、「可惜 這陣子不能親眼看到妳！期待早日解封出遊」

(中時新聞網)