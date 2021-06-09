疫情當頭，電子股影響首當其衝，台積電季線上檔壓力重重，而漲幅已翻好幾倍的航海王個人秀，也帶動不起市場激情，在市場欠缺主流股指標下，台股今（9）日欲振乏力，加權指數愈盤愈低，早盤下半場在萬七關前震盪。

航海王、鋼鐵王漲價題材持續，但由於股價已翻了好幾番，在籌碼相對凌亂下，即使利多題材持續上演，但股價漲勢已不如之前凌厲，市場追高開始僅慎，貨櫃三雄今天萬海在創高後獨垂淚，長榮及陽明也出現創高後高檔震盪，航運類股指數小漲約0.2％附近。

但鋼鐵人則明顯拉回，鋼鐵類股指數跌逾2％，造紙類股則更大跌4～5％，玻陶類股指數也跌1～2％之間，傳產原物料股都出現追價乏力走勢。

以電子及傳產二大類股來看，今天到近11點半時，電子類股成交值超過1,200億元，為第二天超過傳產股（非金電子指數）不到1,200億元，二大族群近日成交值拉近，不再像之前航海王及鋼鐵人飆漲時，光是二大類股成交值就遠超過電子類股，顯示市場對傳產股的參與熱度退燒中。

(工商 )