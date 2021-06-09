北市內湖的壹電視電視台7日傳出一名劉姓攝影師猝死陳屍廁所，昨（8日）晚採檢結果出爐，經過PCR檢測，死者生前確診新冠肺炎，年代新聞台主播張雅琴和劉姓攝影不在同一棟大樓辦公，也未合作，但部分新聞攝影棚會共用，為保險起見，張雅琴一早8點去直奔醫院快篩，結果出爐呈現「陰性」。

由於該名劉姓攝影上班時，可能與公司員工有所接觸，北市府不敢輕忽，北市衛生局今天上午10時30分，已在壹電視大樓前設立快篩站，下午1點開始進行快篩，約一天至多200人，以有接觸者、再來是次接觸者，以造冊順序篩檢。

張雅琴表示目前身體都ＯＫ，沒有實際接觸到應該還好，只是在同個環境還是會擔心，怕新聞工作來不及，早上8點就去醫院快篩，結果出爐呈現陰性。

張雅琴聽到「攝影猝死」消息時覺得遺憾大於擔心，這麼年輕的生命，「我希望大家也幫新聞工作者講講話，尤其第一線的新聞記者特別辛苦，打疫苗部分，應該也要讓他們優先，雖然我現在沒有在第一線，但我可以感同身受，也有這個感觸。」

(中時 )