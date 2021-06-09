女星侯怡君和製作人蕭大陸愛情長跑20年，終於在今年宣布早在3年前就修成正果，正式登記結婚，更爆出2人已經備孕3年，會選擇在今年宣佈喜訊，是因為2人已經做人成功，侯怡君也坦承這20年以來分分合合多次，但2人始終沒有放棄對方，「我們很互補。」

據《鏡週刊》報導，侯怡君坦言2人會想結婚的原因，主要是因為希望有小孩，但人工受孕在法律上需要夫妻身份，寵女友的蕭大陸儘管是不婚主義，還是為了侯怡君立刻點頭答應，「他年紀比我大，以這年紀要再有小孩，那責任實在太大，但他也擔心，如果有一天他先走了，留我在這世界上無依無靠怎麼辦，不是說要靠小孩做什麼，但最少有一個依靠，不會什麼親人都沒有。」

2人經歷這20年來，不斷分分合合，身邊都曾有其他對象，侯怡君也透露，到底分合幾次她自己都不記得了，「他（蕭大陸）脾氣很硬，我也會甩態，誰都不怕誰，所以的確會有口角，我們分開大多是5個月、半年之類的，但還是會聯絡，只是賭氣不見面。」

侯怡君甜蜜地表示，冷戰到最後，蕭大陸都會先低頭認錯，「我們太多東西是一起的，像這種家人的感覺很難得。」她也稱讚蕭大陸很善良，「他對我非常非常好，很多事情我不會的，他都會，我們很互補。」提到老公語氣滿是幸福，「我們就是相看兩相厭，換也換不掉啦」。

(中時新聞網)