高端疫苗解盲倒數，市場押注解盲機率大，繼8日開低收漲停後，今(9日)開盤即拉出第2根漲停，以250.5元、上漲22.5元開出，開盤1個多小時，成交量即有7千多張，先前有網友討論跌深當然會漲，甚至表示一堆人賭解盲，分析師則提醒「不要碰」，這種股票「不是我們可以去玩的」。

美股周二漲跌互見，台股開盤以17082.52點、小漲6.31點開出後，開盤1分鐘指數隨即翻黑至17046.45點，下跌29.76點，盤勢在缺乏主流股帶動下震盪走低，一度失守萬七大關，來到16968.42點，跌逾百點，倫元投顧分析師錢冠州表示，目前處於盤整格局，個股表現，指數面臨10日線保衛戰，萬一跌破，後續整理的時間會拉長，10日均線大約在17040點至17050點之間。

高端疫苗今日開出第2根漲停，開盤1個多小時，成交量即有7千多張，且話題不斷，錢冠州則說，他的提醒很簡單，就是不要碰，這種股票「不是我們可以去玩的」。對於高端解盲在即，他表示，二期臨床試驗主要是針對人體的安全性，他認為應該會通過，至於三期則是要看有沒有明顯療效。

錢冠州表示，之前高端股價之所以連續多根跌停，是因為未來施打的疫苗可能有更多選擇，包括來自美國、日本的疫苗，或是來自宗教團體以及企業界的疫苗，大家不一定會選擇打國產疫苗，另外就是政府採購的500萬劑疫苗，對高端的營收、獲利能支撐股價到多少，8日雖然出量拉出漲停，但能不能期待股價會明顯回升，會拉回到400元以上讓大家解套嗎？可能還有疑慮。

對於連拉6根跌停後，又拉漲停的高端，大多分析師都不鼓勵散戶進場，至於手中如仍持有高端這檔股票的又應該如何操作？錢冠州建議可以賣出一部分，並密切關注如果出現買單明顯減少，或是賣壓出現時，就要先賣出一趟。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

(中時新聞網)