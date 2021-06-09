中央8日公布確診數新增219例，其中新北市123例最多，其次為北市54例。台北市長柯文哲表示，「大概目前北市的確診案例會降到30個上下，數字應會比中央的數字提早4天」。柯9日重申，已壓到大概30個上下，不過看起來比較正確市50個上下，「就做熱區殲滅戰！」

北市衛生局副局長陳正誠今日上午在防疫會議報告，出動快篩機動隊的程序是，由健康中心跟里長、區公所一起來溝，看這個篩檢的範圍是在哪裡，再由區公所與里長針對有意快篩的民眾做造冊，接著就是健康服務中心、區公所及里長到現場會勘，然後安排快篩機動隊的動線。

陳正誠說，然後成立line群組，機動隊會在前一天取得名單，幫忙掛號、列印條碼，當日快篩陽性的個案，就會送檢疫所或醫院，再來就是由line群組發送快篩陽性個案名單給健康服務中心進行疫調，大概是這樣的規畫。

柯文哲表示，做事情就是這樣，「我們已經壓壓壓、壓到大概30個確診上下，不過現在看起來比較正確是50個上下，好啦，那就做熱區殲滅戰。」

(中時 )