疫情持續升溫，電信業客服機制也出現翻天覆地變化，遠傳電信強化兩大AI智能系統，加速推動E化防疫機制，提供零接觸的數位服務，無論是查詢合約資訊、最新續約、攜碼以及新申辦優惠、電信發票中獎等電信服務，都可透過智能客服處理。

遠傳表示，透過「預測式服務語音」 可得到最佳資訊，不用轉接專人就能提供此用戶最常詢問的問題選單，例如本月帳單費用、合約資訊等，３秒內即可輕鬆完成基本合約／費率查詢、繳款等服務。根據遠傳統計，此項服務自上線以來，自助服務量成長22％，線上自助解決率更高達95％。

其次，「智能客服愛瑪」直接解決客戶問題應用AI語句識別技術打造「有個性、有溫度」的24小時智能服務，無論是帳單通話明細、線上信用卡繳款、5G優惠資訊、合約資費查詢等，都可在一秒內快速提供用戶最佳協助。

根據遠傳統計，智能客服月均使用量接近50萬人次，直接解決用戶問題的比例超過9成，用戶滿意度高達9分(滿分10分) ，為加速推廣，防疫宅在家，動動手指還能領取百元購物金、friDay影音或音樂30天免費看等好禮，申辦遠傳電子帳單或自動扣繳，還可以抽最高萬元回饋金。

(中時 )